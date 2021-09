Stellantis acquiert First Investors Financial Services Group

(AOF) - Stellantis a annoncé la conclusion d'un accord définitif pour l'acquisition de F1 Holdings Corp., société mère de First Investors Financial Services Group, une société de financement automobile indépendante de premier plan aux États-Unis, dans le cadre d'une transaction au comptant pour environ 285 millions de dollars, sous réserve des ajustements au bilan de clôture et de certaines options en suspens auprès d'un groupe d'investisseurs dirigé par Gallatin Point Capital LLC et y compris les sociétés affiliées de Jacobs Asset Management, LLC.

L'objectif de Stellantis est de constituer une captive de financement américaine pour soutenir ses ventes et exploiter pleinement sa solide position sur le marché tout en créant une valeur durable pour ses actionnaires.

L'acquisition de First Investors permettra à Stellantis de créer une plateforme sur laquelle développer une captive de financement complète. Le constructeur automobile explique être le seul constructeur majeur opérant actuellement sur le sol américain sans captive de financement automobile. " Cette Transaction représente une opportunité stratégique importante et offre de grandes possibilités en termes de génération de revenus et de fidélisation des clients " ajoute Stellantis.

La finalisation de la transaction est prévue d'ici fin 2021, sous réserve des conditions habituelles de clôture et des approbations réglementaires.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Comment l'électrique reconfigure le secteur

2020 aura marqué un réel décollage des ventes. En Europe de l'Ouest, les volumes de voitures 100 % électriques et hybrides rechargeables ont doublé, pour atteindre plus de 1 millions d'unités. Ils représentent 10% du marché, contre 3,9% en 2019.

A mi-décembre, la valeur boursière de Tesla était supérieure à celles de Toyota, Volkswagen, Daimler, BMW, General Motors, Ford, Fiat Chrysler, PSA et Renault réunies. A 570 milliards de dollars la valorisation de Tesla représentait trois fois celle de Toyota (199 milliards) et six fois celle de Volkswagen (91 milliards).

Autre évolution importante : plusieurs jeunes start-up chinoises opérant dans l'électrique, qui n'existaient pas il y a cinq ans, affichent une capitalisation boursière élevée.