Stellantis: accord sur le marketing prédictif après vente information fournie par Cercle Finance • 12/04/2022 à 12:35

(CercleFinance.com) - Stellantis &You, Sales and Services annonce la conclusion d'un accord commercial dans le domaine du marketing prédictif après-vente, avec FIDCAR, une start-up appartenant à la société MotorK, leader des solutions SaaSpour la distribution automobile dans la région EMEA.



Le marketing prédictif après-vente consiste ainsi à proposer au client de manière ciblée, en temps utile, des offres correspondant à l'état estimé de son véhicule et à ses besoins de maintenance.



A l'issue d'une phase de test en termes de satisfaction client et de ROI, Stellantis &You, Sales and Services et FIDCAR ont décidé de transformer cette expérimentation en accord global. Le dispositif fait ainsi l'objet d'un plan ambitieux de déploiement dans les concessions européennes de Stellantis &You, Sales and Services d'ici fin 2022.