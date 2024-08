Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Stellantis: accord de principe d'un financement avec Archer information fournie par Cercle Finance • 09/08/2024 à 09:57









(CercleFinance.com) - Archer a annoncé avoir conclu un accord de principe sur les principales conditions de sa relation de fabrication sous contrat prévue avec Stellantis.



En plus des près de 300 millions de dollars que Stellantis a déjà investis à ce jour, dont 55 millions de dollars en juillet 2024, Stellantis prévoit de réaliser de nouveaux financements pour s'assurer qu'Archer atteint ses objectifs de fabrication.



Stellantis financera jusqu'à environ 370 millions de dollars des coûts de main-d'oeuvre de fabrication prévus nécessaires pour soutenir la rampe de fabrication prévue d'Archer à 650 avions par an. En échange, Stellantis recevrait des actions Archer.



De plus, Stellantis contribuera aux dépenses d'investissement initiales supplémentaires dans le secteur de la fabrication pour la montée en puissance initiale de la production de Midnight, estimées à 20 millions de dollars.



L'objectif d'Archer avec cette relation est d'inciter Stellantis à l'aider à atteindre ses objectifs de montée en puissance.



Par conséquent, Archer a l'intention d'émettre 30 millions de dollars de bons de souscription de performance qui seront acquis en fonction de l'atteinte par Stellantis de certaines étapes de performance dans le cadre de la relation de fabrication sous contrat.



Archer a également indiqué que Future Flight Global va acheter jusqu'à 116 avions Midnight pour 580 M$, ce qui porte le carnet de commandes à près de 6 Mds$.





