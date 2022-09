Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Stellantis: accord de principe avec le syndicat UAW information fournie par Cercle Finance • 12/09/2022 à 16:22









(CercleFinance.com) - Le syndicat américain de l'automobile United Auto Workers (UAW) a annoncé lundi avoir trouvé un accord de principe avec Stellantis, qui devrait permettre de lever l'appel à la grève qui touchait l'usine de Kokomo (Indiana).



Le projet d'accord négocié par l'organisation syndicale doit être soumis au vote des adhérents de sa branche locale aujourd'hui.



Le personnel du site de Kokomo affilié à l'UAW s'était mis en grève samedi afin de protester contre des conditions de travail jugées 'inacceptables'.



Le syndicat réclamait, entre autres, une réparation du système de climatisation du site, la fourniture d'uniformes propres, le respect des normes d'hygiène et de sécurité ainsi que l'instauration de certaines règles de travail.





