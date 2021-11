Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Stellantis : accord dans les batteries à électrolyte solide information fournie par Cercle Finance • 30/11/2021 à 14:18









(CercleFinance.com) - Stellantis a annoncé mardi la signature d'un accord visant à faire progresser la technologie de batteries de traction haute tension à électrolyte solide mise au point par la start-up américaine Factorial Energy. Le constructeur automobile explique que le partenariat, qui comprend également un investissement stratégique, va permettre une mise sur le marché plus rapide et une transition plus rentable vers la technologie électrolyte solide, jugée plus sûre que la technologie lithium-ion. D'après Stellantis, la technologie à électrolyte solide développée par Factorial permet de lever les principaux freins à l'adoption à grande échelle des véhicules électriques par les clients, à savoir l'autonomie et la sécurité. Le groupe automobile avait annoncé en juillet dernier son objectif d'introduire la première technologie de batterie à électrolyte solide compétitive d'ici à 2026.

