Stellantis: accord d'approvisionnement avec Element 25

(CercleFinance.com) - Stellantis a annoncé lundi la signature d'un accord avec l'australien Element 25 portant sur l'approvisionnement en sulfate de manganèse pour ses batteries de véhicules électriques.



Aux termes de cet accord engageant, d'une durée de cinq ans, Element 25 s'est engagé à fournir Stellantis en sulfate de manganèse monohydraté extra pur destiné à la fabrication de ses packs batteries.



Cet accord prévoit un début des livraisons en 2026 pour un volume total de 45 kilotonnes, avec des options permettant d'en prolonger la durée et d'augmenter les volumes d'approvisionnement.



Element 25, qui compte fournir cette matière première en provenance de son projet Butcherbird en Australie occidentale, prévoit par ailleurs de construire une usine de traitement aux Etats-Unis.



Il est également prévu que Stellantis prenne une participation au capital de la société australienne.





