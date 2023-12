Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Stellantis: accord avec Ample autour des batteries amovibles information fournie par Cercle Finance • 07/12/2023 à 17:31









(CercleFinance.com) - Stellantis annonce la signature d'un accord avec Ample, une société basée à San Francisco qui vise à développer un système de remplacement des batteries des véhicules électriques, permettant ainsi de charger n'importe quel véhicule électrique à 100 % en moins de 5 minutes.



Les deux partenaires ont convenu de travailler à l'intégration de la solution 'Modular Battery Swapping' d'Ample dans les véhicules électriques Stellantis.



Le principe : échanger lors du passage du client dans une station conçue à cet effet, la batterie à recharger par une batterie entièrement chargée en quelques minutes.



Les deux entreprises pourraient aussi étendre cette application sur d'autres plateformes Stellantis et dans d'autres zones géographiques afin de répondre à la demande des flottes et des consommateurs.



Le programme initial devrait débuter à Madrid, en Espagne, en 2024, avec une flotte de 100 Fiat 500e dans le cadre du service d'autopartage Free2move de Stellantis.







Valeurs associées STELLANTIS Euronext Paris -0.57%