Stellantis: accélère la production du moteur électrique M3 information fournie par Cercle Finance • 20/12/2022 à 11:02

(CercleFinance.com) - Stellantis N.V. a annoncé hier la montée en cadence de la production du tout nouveau moteur électrique M3, fruit de la coentreprise Emotors, sur son site de Trémery, en Lorraine.



Avec une capacité de production installée de plus de 1 million de moteurs par an à partir de 2024, Stellantis indique renforcer son empreinte industrielle pour atteindre son objectif de commercialiser dès 2030, 100% de véhicules électriques en Europe, conformément à son Plan StratégiqueDare Forward 2030tout en suivant sa feuille de route vers la neutralité carbone.



A partir de janvier 2023, la Nouvelle DS3E-TENSE puis les nouvelles Peugeote-208, Jeep®Avenger et Opel Mokka Electric bénéficieront du moteur électrique M3 de 115 kW/156 ch, et de 260 Nm.



'Couplé à une nouvelle batterie, il permet d'améliorer l'efficacité du véhicule et offre une autonomie de plus de 400 km', assure le constructeur.