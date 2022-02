Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Stellantis: a lancé la nouvelle Peugeot 2008 en Malaisie information fournie par Cercle Finance • 10/02/2022 à 16:19









(CercleFinance.com) - La nouvelle Peugeot 2008 a été lancée à Kuala Lumpur en Malaisie. Ce SUV est fabriqué à l'usine Stellantis de Gurun en Malaisie, tout comme les 3008 et 5008, déjà vendus dans le pays et commercialisés depuis fin janvier au Cambodge et aux Philippines.



La Peugeot 2008 est disponible en Malaisie en finition Allure avec la motorisation essence PureTech 130 ch.



La nouvelle 2008 sera commercialisée en Malaisie par Bernaz Auto Alliance Sdn Bhd, distributeur exclusif de Peugeot dans le pays.



' C'est une étape majeure pour augmenter notre empreinte industrielle dans la région et aussi le premier exemple de notre ambition d'accroître l'offre des modèles du groupe Stellantis construits en Asie du Sud Est. ' a déclaré Christophe Musy, Senior Vice President ASEAN & General Distributors pour Stellantis.





