Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Stellantis : 4ème séance de hausse et record à 15,5E retracé Cercle Finance • 11/03/2021 à 12:33









(CercleFinance.com) - Stellantis aligne une 4ème séance de hausse consécutive et établit un nouveau record annuel au-delà des 15,4E que l'on peut qualifier d'historique puisque le test ou le débordement des 15E ne s'est produit que 2 fois au cours de la décennie écoulée, début juillet 2011 et plus récemment, et ce fut un test des plus éphémères, le 30 octobre 2019 (vers 15,5E). Compte tenu de la chute des ventes en 2020 (les ventes rebondiront-elle symétriquement de +25% en 2021 ?) et de l'incertitude relative à la gestion du virage vers les véhicules électriques et autonomes, le constructeur se voit crédité d'une confiance énorme de la part des investisseurs. Une consolidation vers 13,5E serait logique, une envolée au-delà des 15,5E ferait rentre Stellantis dans une autre dimension technique (le prix du titre devenant la référence quasi exclusive).

Valeurs associées STELLANTIS Euronext Paris +0.33%