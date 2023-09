Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Stellantis: 40 000 commandes pour la Jeep Avenger information fournie par Cercle Finance • 26/09/2023 à 12:14









(CercleFinance.com) - Le groupe Stellantis annonce que la Jeep® Avenger, Voiture de l'Année 2023, enregistre plus de 40 000 commandes en Europe depuis son lancement.



La progression de la part de marché de Jeep sur le segment des B-SUV est de 33,5% (vs 2022) grâce aux ventes combinées d'Avenger et Renegade.



La part de marché de Jeep au sein du segment des SUV électrifiés atteint 10,6% (et près de 50% en Italie).



Pour Eric Laforge, responsable de la marque Jeep en Europe, ' Ce succès est conforté par la forte dynamique des ventes du Jeep Renegade, démontrant que les deux véhicules se complètent en offrant deux alternatives de produits complètement différentes, écologiques et convaincantes sur le marché hautement concurrentiel des B-SUV.'





