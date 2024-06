Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Stellantis : -4% vers 18,6E, objectif 17E ? information fournie par Cercle Finance • 27/06/2024 à 11:58









(CercleFinance.com) - Stellantis décroche de -4% vers 18,6E et enfonce le support des 18,8E du 14 juin : le prochain objectif se situe vers 18E (support du 10/11/2023) puis 17,046E, le plancher majeur du 30/10/2023.





Valeurs associées STELLANTIS 18,55 EUR MIL -4,07%