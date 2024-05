Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Stellantis : 4 séances de rebond d'affilée, +7% en cumulé information fournie par Cercle Finance • 14/05/2024 à 12:49









(CercleFinance.com) - Stellantis aligne 4 séances de rebond d'affilée, pour un gain de +7% en cumulé.

Le titre s'attaque à la résistance des 21,5E qui remonte au 18 décembre, l'objectif suivant consistera a tester les 22,4E, l'ex-plancher des 13/14 février.





Valeurs associées STELLANTIS Euronext Paris +2.12%