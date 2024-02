Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Stellanti : à 23,9E, passe la barre des +100% en 18 mois information fournie par Cercle Finance • 15/02/2024 à 17:28









(CercleFinance.com) - Dopé par ses bénéfices records, Stellantis pulvérise son précédent record absolu des 22,80E du 12 février, pour établir un nouveau 'top' à 23,9E (soit +20% depuis le 26 janvier, soit 2 en semaines et demi).



Le titre ouvre par ailleurs un 'gap d'évasion' au dessus de 22,5E (doublement du cours depuis le 22 juillet 2022): la dernière oscillation entre 19,35E et 21,53E préfigurait une progression en direction de 23,70E, objectif désormais dépassé.

Les chartistes penchent maintenant pour un objectif de 25E.









Valeurs associées STELLANTIS Euronext Paris +5.78%