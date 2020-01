Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Stef : vers une prise de participation dans LIA Cercle Finance • 07/01/2020 à 07:35









(CercleFinance.com) - Stef a annoncé son intention d'acquérir 49% de Logistique Internationale Alimentaire (LIA), société du Groupe Nagel destinée à traiter les flux de la France vers l'Allemagne, les pays de l'Est et du Nord de l'Europe et inversement. Cette société, dont le siège social est à Rungis, a réalisé un chiffre d'affaires de 37 millions d'euros en 2018. Nagel Group, qui cherchait à nouer de nouveaux partenariats en France, a décidé de s'associer à Stef afin de développer ces opérations. 'Cette acquisition, soumise à l'information et à l'approbation des autorités de la concurrence allemandes et autrichiennes, devrait pouvoir être finalisée d'ici la fin du mois de janvier 2020', précise le logisticien français.

Valeurs associées STEF Euronext Paris +0.25%