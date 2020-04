Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Stef : va proposer l'annulation du dividende pour 2019 Cercle Finance • 06/04/2020 à 17:58









(CercleFinance.com) - Le groupe Stef annonce ce jour que son Conseil d'administration a décidé de proposer aux actionnaires du groupe d'annuler le versement du dividende prévu au titre de l'année 2019. 'Le Groupe a entendu les récents appels lancés par le Gouvernement concernant la politique de dividendes et souhaite apporter sa participation aux efforts demandés à toutes les parties prenantes en cette période de crise', explique Stef. Le groupe précise par ailleurs que son assemblée générale est maintenue, mais se tiendra à huis clos et sera retransmise en ligne pour les actionnaires.

