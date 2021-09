Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Stef : triplement du résultat net au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 03/09/2021 à 08:35









(CercleFinance.com) - Stef fait part d'un résultat net part du groupe triplé (+205%) à 45,3 millions d'euros et d'un EBIT en croissance de 142% à 67,6 millions au titre des six premiers mois de 2021, pour un chiffre d'affaires en hausse de 10% à près de 1,64 milliard d'euros. 'Dans un contexte général qui reste impacté par la crise sanitaire, les résultats de Stef marquent le retour aux performances de 2019 (pré-Covid) en termes de chiffre d'affaires et de résultat opérationnel', souligne son PDG Stanislas Lemor. Le groupe de services de transport et de logistique sous température contrôlée 'demeure confiant dans son modèle d'affaires très résilient' et estime que 'l'évolution des modes de consommation, accélérée par la crise, présente des opportunités'.

Valeurs associées STEF Euronext Paris +5.21%