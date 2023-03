Stef: résultat net pdg en hausse de 33% en 2022 information fournie par Cercle Finance • 10/03/2023 à 08:06

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce un chiffre d'affaires en hausse de 22% à 4 264,2 ME et un résultat opérationnel courant en progression de 13% à 201,9 ME.



Les activités en France affichent un chiffre d'affaires de 2 366 ME, en croissance de 14%. Les activités à l'international affichent un chiffre d'affaires en progression de 37%, à 1 334 ME



Le résultat opérationnel bénéficie d'une contribution importante des sociétés acquises (+13 ME) et de plusieurs cessions d'actifs (immobiliers et véhicules) pour un montant de 12 ME indique le groupe.



Le résultat net, part du groupe est en hausse de 33% à 146,4 ME.



' Malgré un environnement économique complexe marqué par la pression inflationniste, la fluctuation du coût de l'énergie et la hausse des taux d'intérêts, le Groupe reste confiant dans la solidité de son modèle d'affaires ' indique la direction.