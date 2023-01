Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Stef: le CA a progressé de 14,2% en 2022, à 4,3 MdsE information fournie par Cercle Finance • 26/01/2023 à 18:16









(CercleFinance.com) - Le groupe Stef annonce un chiffre d'affaires 2022 de 4264,2 ME en progression de +14,2% à périmètre constant, dont 1 136 ME pour le seul 4etrimestre qui s'inscrit en hausse de 12,6% à périmètre constant.



Toujours à périmètre constant et au 4e trimestre, le CA de Stef France a progressé de 8,9% celui de Stef International de 10,9% et l'activité Maritime de +11,5%.



Selon le groupe, l'évolution du chiffre d'affaires en 2022 lui permet d'aborder sereinement l'année à venir et le conforte dans sa capacité à mener son nouveau plan stratégique 2022-2026 ' Engagés pour un avenir durable '.







Valeurs associées STEF Euronext Paris +1.37%