Stef: la SPFA franchit les 10% du capital

(CercleFinance.com) - La société anonyme Société des Personnels de la Financière de l'Atlantique (SPFA) a déclaré à l'AMF avoir franchi individuellement en hausse, le 16 février 2024, le seuil de 10% du capital de la société Stef et détenir individuellement 10,09% du capital et 11,37% des droits de vote de cette société.



Ce franchissement de seuil résulte d'une diminution du nombre total d'actions de la société Stef.





Valeurs associées STEF Euronext Paris -1.96%