STEF: hausse de 43% du résultat net pdg semestriel information fournie par Cercle Finance • 07/09/2023 à 18:10

(CercleFinance.com) - Le groupe STEF publie un chiffre d'affaires de 2179,1 ME au titre du 1er semestre, en hausse de 11% par rapport à la même période un an plus tôt.



Dans le même temps, l'EBIT a augmenté de 8,9%, pour ressortir à 113,2 ME et le résultat net part du groupe progresse de près de 43%, à 94,8 ME.



'Le 1ersemestre 2023 marque un tournant stratégique important pour notre Groupe qui s'est recentré sur son coeur de métier à la suite de la cession de ses activités Maritime. La période est également marquée par l'inflation du prix des produits alimentaires, qui continue de pénaliser la consommation ainsi que de la forte hausse des taux d'intérêt qui a accru les charges financières', indique Stanislas Lemor, Président-directeur général .