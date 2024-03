Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Stef: hausse de 31% du RNPG en 2023 information fournie par Cercle Finance • 08/03/2024 à 07:25









(CercleFinance.com) - Stef publie au titre de l'année 2023 un résultat net part du groupe (RNPG) de 191,6 millions d'euros, à comparer à 146,4 millions l'année précédente, ainsi qu'un résultat opérationnel courant en hausse de 6,1% à 247,3 millions.



A 4,44 milliards d'euros, le chiffre d'affaires du groupe de transport et de logistique du froid s'est accru de 6,8%, avec 'une contribution significative des activités internationales en termes de croissance organique et de croissance externe'.



Stef poursuit sa politique de dividende à hauteur d'un tiers de ses résultats, soit une distribution de 5,10 euros par action soumise à l'AG du 25 avril. Malgré un contexte de faible consommation alimentaire, il aborde avec confiance l'année 2024.





