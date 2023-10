Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client STEF: hausse de 2% du CA au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 19/10/2023 à 18:05









(CercleFinance.com) - Groupe STEF publie un chiffre d'affaires total de 1106 ME au titre du 3e trimestre, en hausse de 2% par rapport à la même période un an plus tôt.



Hors hors ventes de marchandises pour la restauration hors domicile, le CA ressort à 959 ME, en recul de 1,3% (-3,3% à périmètre constant).



La baisse de la consommation continue d'impacter le chiffre d'affaires en France qui marque un net repli, à -4,4% (583 ME).



En revanche, les activités internationales affichent un taux de croissance satisfaisant (+4,5%, à 372 ME), bénéficiant des effets de la croissance externe en Italie.



Le groupe indique que pour le dernier trimestre, il restera vigilant quant à l'évolution des différents indicateurs économiques (consommation, inflation et taux d'intérêt) et s'attachera à finaliser l'acquisition de la société belge TransWest, spécialisée dans les services de transport et de logistique pour les produits alimentaires surgelés.







Valeurs associées STEF Euronext Paris -0.58%