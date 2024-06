Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Stef: extension de la surface d'un site nordiste information fournie par Cercle Finance • 14/06/2024 à 15:55









(CercleFinance.com) - Le spécialiste du transport frigorifique alimentaire Stef a annoncé vendredi avoir inauguré l'extension de près de 3.000 m2 de son site de Carvin dans le Nord Pas-de-Calais.



Dans un communiqué, le groupe logistique explique que le projet répond aux besoins de développement croissants de ses clients issus de l'industrie agroalimentaire, de la distribution, du commerce de détail et de la restauration hors domicile.



Situé à 20 minutes de Lille, avec un accès direct sur l'A1, le site de Carvin, mis en service en 2000, dispose désormais de 6.750 m2 de surface.



Chaque jour, ce sont 650 tonnes de marchandises alimentaires qui sont livrées localement (Nord et Pas-de-Calais), ainsi que 700 tonnes de marchandises qui sont expédiées à destination de la France et de l'Europe.



Au-delà des activités de transport et de stockage, ses 270 employés préparent des commandes pour tous types de produits alimentaires industriels transformés (carnés, laitiers, fruits et légumes, traiteur).



Stef souligne que 40% de la flotte du site roule à partir d'un biocarburant fabriqué à partir de colza français, ce qui représente 17 tracteurs/porteurs en service.



La toiture de l'extension a également été conçue pour accueillir à terme des panneaux photovoltaïques.





