Stef: croissance de 7% du CA annuel

(CercleFinance.com) - Le groupe de transport et de logistique du froid Stef affiche un chiffre d'affaires cumulé pour l'année 2023 de 4,44 milliards d'euros, en hausse de 6,8% (+0,7% à périmètre constant et hors ventes de marchandises pour la restauration hors domicile).



Il explique bénéficier, au quatrième trimestre, d'une bonne dynamique de développement à l'international grâce notamment à des opérations de croissance externe qui permettent de compenser la baisse d'activité sur la France.



Les activités internationales représentent désormais un tiers du chiffre d'affaires total, alors que la consommation alimentaire au ralenti en France impacte le chiffre d'affaires, même si le contexte inflationniste marque le pas.





