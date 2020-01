Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Stef : croissance de 2,6% du CA au 4e trimestre Cercle Finance • 24/01/2020 à 08:25









(CercleFinance.com) - Stef annonce avoir enregistré un chiffre d'affaires en croissance de 2,6% (+1,6% à périmètre constant) de 888,2 millions d'euros au quatrième trimestre 2019, marqué par le ralentissement des activités en France et la forte dynamique en péninsule ibérique. En année pleine, le groupe des services de transport et de logistique pour les produits alimentaires sous température dirigée, affiche ainsi un chiffre d'affaires de 3.441 millions d'euros, en progression de +5,7% (+3,9% à périmètre constant). 'Nos activités de conditionnement industriel, qui nous permettent désormais d'offrir à nos clients des prestations combinées au transport et à la logistique, enregistrent d'ailleurs une belle performance', souligne le PDG Stanislas Lemor.

Valeurs associées STEF Euronext Paris -1.85%