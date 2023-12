Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Stef: commande dix Vector eCool à Carrier Transicold information fournie par Cercle Finance • 11/12/2023 à 14:41









(CercleFinance.com) - Stef annonce la commande de dix Vector eCool, soit le premier système de transport réfrigéré sans moteur, tout électrique et entièrement autonome pour semi-remorques, auprès de Carrier Transicold.



Carrier Transicold fait partie de Carrier Global Corporation, spécialiste mondial des solutions énergétiques et climatiques intelligentes.



Stef et Carrier Transicold poursuivent leur partenariat autour d'un objectif communfort : décarboner le transport pour une mobilité électrique durable.



Cette commande historique s'inscrit dans le cadre du plan de transition énergétique de Stef, nommé 'Moving Green', dont l'un des objectifs est de réduire de 30% les émissions de gaz à effet de serre de ses véhicules à horizon 2030.





