Stef : bien orienté après ses semestriels

(CercleFinance.com) - Stef gagne 4% au lendemain de l'annonce par le groupe de services de transport et de logistique sous température contrôlée, d'un résultat net part du groupe triplé à 45,3 millions d'euros au titre des six premiers mois de 2021. Le groupe a réalisé un EBIT en croissance de 142% à 67,6 millions d'euros pour un chiffre d'affaires en hausse de 10% à près de 1,64 milliard, marquant le retour aux performances de 2019 (pré-Covid) dans un contexte général qui reste impacté par la crise sanitaire. 'Actant un retour à un momentum plus favorable' après cette publication semestrielle supérieure à son attente, Oddo BHF relève son opinion sur Stef de 'neutre' à 'surperformance' avec un objectif de cours rehaussé de 103 à 115 euros. 'Ces très bons semestriels et les perspectives plus encourageantes sur les prochains trimestres malgré encore quelques incertitudes dans la crise nous incitent à repasser positifs', explique notamment l'analyste.

Valeurs associées STEF Euronext Paris +4.38%