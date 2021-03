Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Stef : baisse de 27% du résultat net en 2020 Cercle Finance • 12/03/2021 à 13:07









(CercleFinance.com) - Stef publie au titre de 2020 un résultat net part du groupe en baisse de 27,5% à 72,8 millions d'euros avec un résultat opérationnel en repli à 28,2% à 116,9 millions, pour un chiffre d'affaires en recul de 8,6% à 3,14 milliards. '2020 aura été une année hors norme marquée par la crise sanitaire et ses conséquences économiques', explique le PDG Stanislas Lemor, soulignant toutefois que l'année aura permis au groupe de logistique de renforcer ses positions en Europe. Aussi, le conseil d'administration a décidé de proposer au vote de l'assemblée générale du 29 avril le versement d'un dividende de 2,5 euros par action, en complément de l'acompte de 1,5 euro versé en 2020.

Valeurs associées STEF Euronext Paris +4.83%