Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Stef: annulation d'actions auto-détenues information fournie par Cercle Finance • 19/02/2024 à 07:08









(CercleFinance.com) - Le groupe spécialisé dans la logistique du froid Stef indique que son conseil d'administration a décidé l'annulation de 150.000 actions auto-détenues, soit 1,15% du capital social, des actions qui avaient été acquises dans le cadre d'un programme de rachat d'actions.



A la suite de cette annulation, le capital social se trouve composé de 12.850.000 actions et la participation du concert constitué des dirigeants et des salariés de Stef est portée de 73,05% à 73,91% du capital et de 82,39% à 82,94% des droits de vote.





Valeurs associées STEF Euronext Paris 0.00%