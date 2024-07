Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Stef: activité en hausse de 7,7% au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 18/07/2024 à 18:19









(CercleFinance.com) - Le groupe Stef publie un chiffre d'affaires de 1186 ME au titre du 2e trimestre, en hausse de 7,7% par rapport à la même période un an plus tôt (ou +2,8% à périmètre constant).



Le CA de Stef France ressort en hausse de 2,7%, à 596 ME (+3,1% à périmètre constant) alors que l'activité a été marquée par une forte disparité entre un mois d'avril 'dynamique', un mois de mai 'stable' et un 'repli marqué' au mois de juin.



De son côté, Stef International enregistre une hausse d'activité trimestrielle de 20,2%, à 440 ME (ou +5% à périmètre constant).



Au cours des six premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires semestriel atteint 2 325,2 ME contre 2 179,1 ME pour les 6 premiers mois de l'exercice 2023 soit en hausse de 6,7 % (2,5% à périmètre constant et hors ventes de marchandises pour l'activité Foodservice).







