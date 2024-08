Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Stef: acquisition de Long Lane Deliveries via Langdons information fournie par Cercle Finance • 26/08/2024 à 18:10









(CercleFinance.com) - Le groupe Stef fait savoir que sa filiale Langdons a fait l'acquisition de Long Lane Deliveries, groupe écossais de transport et de logistique.



Cette opération s'inscrit dans la stratégie de croissance du Groupe STEF en tant que ' pure player ' européen de la chaîne d'approvisionnement alimentaire.



Groupe familial créé en 2002 et partenaire de longue date de Langdons, Long Lane Deliveries est spécialisé dans le transport et la logistique de produits alimentaires frais, surgelés, ambiants en Ecosse mais également dans tout le Royaume-Uni.



Il emploie 330 personnes et dispose d'une flotte de 140 véhicules. Il opère depuis 2 sites à Bellshill (près de Glasgow) et Dundee.





