Stef: acquisition de Langdon Group finalisée

(CercleFinance.com) - Le groupe Stef annonce avoir finalisé, le 31 décembre, suite à l'avis favorable rendu par les autorités réglementaires, son accord avec le groupe Nagel portant sur l'acquisition de Langdon Group, spécialiste du transport sous température dirigée au Royaume Uni.



Langdon Group est aussi un acteur majeur de l'import / export de produits alimentaires frais et surgelés entre le Royaume Uni et l'Europe continentale. Ses 1.400 collaborateurs et ses huit sites lui permettent de servir 20.000 destinataires partout sur le territoire britannique.



L'acquisition de Langdon Group, qui a réalisé un chiffre d'affaires de 164 millions d'euros en 2020, représente pour le groupe Stef 'une étape importante dans la stratégie de développement de son réseau et un huitième pays d'implantation en Europe'.





