Stef: acquisition de Bakker Logistiek finalisée aux Pays-Bas

(CercleFinance.com) - Suite à l'avis favorable des autorités néerlandaises de la concurrence et à la finalisation des processus de consultation réglementaire, le groupe Stef annonce l'acquisition, à compter de ce jour, des activités de Bakker Logistiek aux Pays-Bas.



Comptant parmi les plus grandes entreprises de transport sous température dirigée des Pays-Bas, Bakker Logistiek emploie 1.400 personnes et dispose d'une flotte de 325 véhicules, pour un chiffre d'affaires global de 150 millions d'euros.



Ce groupe exploite six sites répartis sur trois localités (Zeewolde, Tilburg et Heerenveen), couvrant 170.000 m² avec 205.000 emplacements de palettes, ainsi que deux activités de distribution, basées à Deventer et Gieten.





