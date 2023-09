Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Stef: accord de coopération avec Défense mobilité information fournie par Cercle Finance • 25/09/2023 à 13:37









(CercleFinance.com) - Alors qu'il a prévu d'embaucher plus de 3000 collaborateurs en France cette année, Stef indique avoir signé un accord de coopération pour trois ans avec Défense mobilité, l'agence de reconversion du ministère des Armées.



Le groupe de transport et de logistique sous température contrôlée précise que cet accord se développe au profit des militaires en reconversion, mais aussi des militaires blessés et des conjoints bénéficiaires du 'Plan Famille'.



'Les militaires sont reconnus pour leur savoir-faire acquis dans un environnement opérationnel, et leur savoir-être avec des valeurs fortes comme l'esprit d'équipe, la rigueur ou encore l'adaptabilité', met en avant Céline Vidili, DRH de Stef Transport France.





Valeurs associées STEF Euronext Paris +0.37%