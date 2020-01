Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sté Tour Eiffel : acquiert 2 bâtiments à Aix en Provence Cercle Finance • 23/01/2020 à 17:52









(CercleFinance.com) - La Société de la Tour Eiffel annonce renforcer sa présence sur le Parc du Golf à Aix en Provence par l'acquisition des bâtiments 1 et 21 auprès de la Française Real Estate Managers, des bâtiments multilocataires loués d'une surface totale de 2.076 m2. 'Cette nouvelle transaction de la Société de la Tour Eiffel sur le Parc du Golf, porte sa quote-part de détention à près de 73%. En octobre 2019 déjà, l'acquisition d'un immeuble d'une surface de 4.900 m² et d'un terrain de 7 hectares à développer avait marqué une nouvelle étape dans l'élargissement de son patrimoine immobilier à Aix en Provence lui permettant ainsi de porter sa propriété à plus de 37.000 m² de surfaces construites', précise le groupe.

Valeurs associées TOUR EIFFEL Euronext Paris -0.25%