Sté Générale : va tenter de soulever la résistance des 23,6E information fournie par Cercle Finance • 09/09/2022 à 09:29









(CercleFinance.com) - Sté Générale profite du resserrement monétaire de 75Pts de la BCE et va tenter de soulever la résistance des 23,6E.

En cas de succès, le titre s'ouvrirait le chemin des 25,8/26E, une résistance plus sérieuse correspondant aux sommets des 29 mars et 25 mai.





Valeurs associées SOCIETE GENERALE Euronext Paris +3.16%