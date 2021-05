Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sté Générale : tente de rejoindre les 26,5E Cercle Finance • 10/05/2021 à 09:58









(CercleFinance.com) - Sté Générale réussit le débordement des 25E et se lance à l'assaut du sommet de son canal ascendant moyen terme: le prochain objectif 'technique' sera le comblement du 'gap' des 26,5E de fin février 2020.

Valeurs associées SOCIETE GENERALE Euronext Paris +2.91%