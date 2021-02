Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sté Générale : tente de refranchir 18,3E Cercle Finance • 10/02/2021 à 14:36









(CercleFinance.com) - Sté Générale refranchit 18E, malgré un recul de -28,1% des bénéfices à 470MnsE au 4ème trimestre et une perte annuelle de 258MnsE. Mais les opérateurs retiennent surtout un bénéfice -hors éléments exceptionnels- de 1,435MdsE et des provisions pour pertes (défaut sur les crédits) de 689MnsE au lieu de 993 anticipé... et surtout un plan de rachat d'actions d'un montant de 470MnsE, équivalent à celui consacré au dividende qui sera versé en juin, soit 0,55E/titre. Le titre tente de refranchir 18,3E, son zénith des 8 juin puis 4 décembre 2020, puis des 7/8 janvier: en cas de succès, Soc Gen s'ouvrirait le chemin des 21,34E (ex 'gap' du 6/3/2020, ex-plancher du 21/6/2019) puis 22,62E (ex 'gap' du 5/3/2020 et ex-plancher du 8 octobre 2019).

Valeurs associées SOCIETE GENERALE Euronext Paris +3.92%