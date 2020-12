Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sté Générale : support des 16,68E préservé au 'cent' près Cercle Finance • 14/12/2020 à 11:32









(CercleFinance.com) - Sté Générale a repris appui le 11/12 sur le support des 16,68E du 30/11 qui a été préservé au 'cent' près. Le titre pourrait tenter le re-test des 18,3E ou 18,48E des 4 et 7 décembre.

Valeurs associées SOCIETE GENERALE Euronext Paris +4.54%