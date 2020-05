Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sté Générale : sous les 12E, vers une rechute sur 11,5E ? Cercle Finance • 19/05/2020 à 17:05









(CercleFinance.com) - Sté Générale (dégradé par S&P à 'négatif' ce weekend) efface une bonne partie des +10% gagnés la veille après avoir ricoché sous l'ex-support des 12,8E des 3 avril et 6 mai. Le titre reperd -7,5% sous les 12E, ce qui correspond à la moitié des +16% repris depuis jeudi dernier. Le comblement du 'gap' des 14,10E du 30 avril se dérobe, un retour sur le plancher historique des 11,5E du 15 mai semble le plus probable

Valeurs associées SOCIETE GENERALE Euronext Paris -5.20%