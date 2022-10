Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sté Générale : se replace au-dessus des 22E information fournie par Cercle Finance • 13/10/2022 à 17:52









(CercleFinance.com) - Sté Générale est l'un des grands gagnants de cette séance du 13 octobre, l'une des plus volatiles de l'année: le titre se replace au-dessus des 22E (ex-plancher du 9 mai dernier) et ne devrait pas rencontrer d'obstacle avant le seuil de rupture des 22,58E du 23 septembre puis la résistance oblique baissière moyen terme des 24E.





Valeurs associées SOCIETE GENERALE Euronext Paris +3.89%