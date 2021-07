Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sté Générale : se redresse de +3% vers 25,8E Cercle Finance • 05/07/2021 à 17:04









(CercleFinance.com) - Après une petite temporisation sous 25,50E, Sté Générale se redresse de +3% vers 25,8E et soulève la résistance du 26 juin. Derrière se profile rapidement la résistance des 26,75E du 1er au 10 juin (test des 27E en intraday ce jour-là): autrement dit, le potentiel haussier -s'il se précise- demeure limité à court terme.

Valeurs associées SOCIETE GENERALE Euronext Paris +2.45%