Sté Générale : se redresse au-delà des 12,7E Cercle Finance • 20/10/2020 à 13:49









(CercleFinance.com) -Quelle remontée ! La Sté Générale qui se morfondait autour des 10,9E début octobre (un nouveau plancher historique) se redresse au-delà des 12,7E, soit plus de 16% repris en 2 semaines, quand le CAC40 n'est allée nulle part dans l'intervalle. AU-delà de 12,65E, Sté Générale s'extrairait de son canal baissier moyen terme inauguré sous 17,8E début juin et pourrait valider une reprise en 'V' avec les 14,4E (résistance du 13 au 31 août) en ligne de mire.

Valeurs associées SOCIETE GENERALE Euronext Paris +2.96%