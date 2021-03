Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sté Générale : se hisse au-delà des 22E, les 23E en vue Cercle Finance • 08/03/2021 à 14:15









(CercleFinance.com) - Le Sté Générale poursuit sa hausse funiculaire amorcée le 27/01 vers 15,6E et se hisse au-delà des 22E, en direction du 'gap' des 22,625E du 5 mars. Le titre a franchi l'ex-plancher des 21,15 des 17 juin et 15 août et devrait donc se hisser au contact de l'ex-support des 23E du 4 octobre.

