Sté Générale : retombe à 2% du support majeur des 20,72E information fournie par Cercle Finance • 02/08/2024 à 09:25









(CercleFinance.com) - Société Générale menace maintenant le palier des 21E, portant à -12% son repli en 48H (en 9H de cotations prises en continu).



Le 'gap' sous 23,65E débouche sur la cassure du double plancher annuel des 21,6 du 13 février en clôture et 14 juin en intraday: le prochain objectif n'est autre que le re-test du support majeur moyen terme des 20,725E du 27/10/2023







Valeurs associées SOCIETE GENERALE 21,03 EUR Euronext Paris -3,69%

