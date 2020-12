Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sté Générale : replonge de -6%, sous les 16E. Cercle Finance • 21/12/2020 à 16:53









(CercleFinance.com) - Indifférente au rallye haussier des banques US (autorisées à racheter leurs titres, à distribuer des dividendes), Sté Générale replonge de -6%, sous les 16E. Le titre valide une tête/épaules baissière de séquence 17/78/18,55/17,75E avec un 1er objectif à 14,3E, ex-zénith des 12 et 13 puis 31 août.

Valeurs associées SOCIETE GENERALE Euronext Paris -5.19%