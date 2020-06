Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sté Générale : repasse allègrement la barre des 15E Cercle Finance • 23/06/2020 à 15:36









(CercleFinance.com) - Sté Générale repasse la barre des 15E et surmonte un 1er obstacle horizontal court terme situé vers 15,15E. Le prochain objectif sera le comblement du 'gap' des 15,71E du 10 juin. La suite reste difficile à déterminer car le récent zénith des 17,8E des 8 et 9 juin semble loi.

Valeurs associées SOCIETE GENERALE Euronext Paris +3.91%