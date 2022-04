Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sté Générale : refranchit le palier des 24E information fournie par Cercle Finance • 20/04/2022 à 11:24









(CercleFinance.com) - Sté Générale, dopé par la remontée des taux OAT au-delà de 1,4%, refranchit le palier des 24E et pourrait rapidement retracer la résistance des 26E du 29 mars.





Valeurs associées SOCIETE GENERALE Euronext Paris +4.49%