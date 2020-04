Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sté Générale : rechute vers 14,15E Cercle Finance • 30/04/2020 à 14:45









(CercleFinance.com) - Pas d'annonce spectaculaire dans le communiqué de la BCE, sinon un assouplissement des règles d'accès au TLRO, les banques rechutent et le titre Sté Générale rechute vers 14,15E après avoir ricoché sous les 15,6E la veille. Le titre pourrait retrouver du soutien au niveau d'un support oblique qui gravite vers 13,7 ou 13,8E... puis 13,5E.

Valeurs associées SOCIETE GENERALE Euronext Paris -8.04%